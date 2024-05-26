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Apple не собирается выпускать конкурента для ChatGPT
Компания Apple не работает над собственным чат-ботом

Появление чат-бота ChatGPT от OpenAI застало врасплох крупнейшие технологические компании мира, в том числе Apple. Многие бросились создавать конкурентов и некоторые полагали, что Apple займётся тем же. Говорилось даже название чат-бота Apple GPT. Некоторые были уверены, что Apple представит его на конференции разработчиков WWDC в начале лета. Потом его ждали в составе операционной системы iOS 18 осенью.

Теперь появляется информация о том, что Apple не ведёт разработок своего чат-бота и собирается пользоваться другими средствами распространения генеративного искусственного интеллекта. Была информация о том, что Apple сотрудничает с OpenAI над внедрением ChatGPT в свои устройства. В Apple могли решить не рисковать миллиардами долларов для создания чат-бота, превосходство которого над ChatGPT далеко не гарантировано.

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Ожидается, что ChatGPT войдёт в состав голосового ассистента Siri и iOS 18. В недавнем информационном бюллетене журналиста Bloomberg Марка Гурмана говорилось, что собственный чат-бот Apple не дотягивает до современного уровня. Таким образом, у Apple не оставалось других вариантов, кроме как партнёрство с OpenAI.

Также была информация о том, что Apple вела переговоры с компанией Google по внедрению Gemini на iPhone. В итоге предпочтение было отдано OpenAI. Что станет результатом этого партнёрства, может быть рассказано на открытии конференции WWDC 2024.

#apple #chatgpt
Источник: wccftech.com
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