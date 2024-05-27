На подходе новые мини-компьютеры на следующем поколении чипов Ryzen

Процессоры следующего поколения AMD Ryzen Zen 5 могут появиться уже в нынешнем августе. Спустя ещё несколько месяцев ожидается появление портативных компьютеров на их основе.

Об этом стало известно благодаря производителю таких компьютеров AOOSTAR. Компания рассказала о будущих продуктах, которые будут содержать обновлённую мобильную видеокарту Radeon RX 7650 XT. Здесь же было сказано о появлении новых процессоров в августе.

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Речь наверняка идёт об APU Strix Zen 5. При этом появления новых процессоров для настольных компьютеров под сокет AM5 можно ждать примерно в это же время.

AOOSTAR собирается выпустить свои первые компьютеры на новых процессорах в октябре. Чипы Strix должны стать серьёзным обновлением за счёт новых ядер центрального процессора, графики RDNA 3+ и XDNA 2. Блок нейронных вычислений приносит трёхкратное повышение производительности по сравнению с чипами Hawk Point.

Гибридные чипы Strix будут предлагаться в двух версиях: стандартная монолитная конструкция с 12 ядрами CPU и 16 ядрами iGPU на RDNA 3+, а также Strix Halo более высокого уровня с монолитной конструкцией с 16 ядрами CPU и до 40 iGPU RDNA 3+. Последние ждут не раньше конца нынешнего года или уже в следующем году. Из этого следует, что первые портативные компьютеры на новых процессорах получат монолитные чипы Strix.

Если говорить о процессорах AMD для настольных компьютеров, материнские платы постепенно начинают получать их поддержку, как в случае с AGESA BIOS. Скоро стартует выставка Computex, где может появиться дополнительная информация о новых процессорах.