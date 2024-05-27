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AMD готовит видеокарту Radeon RX 7650M XT
Выход Radeon RX 7650M XT состоится в июле в виде внешнего графического ускорителя

 О разработке Radeon RX 7650M XT сообщила компания AOOSTAR, специализирующаяся на мини-ПК. Компания объявила на своем сервере Discord, что AMD планирует представить Radeon RX 7650M XT в июле этого года, и этот графический ускоритель будет представлен в их будущем продукте. В ответ на дополнительный запрос от Videocardz выяснилось, что новый мобильный графический ускоритель AMD будет представлен в системе eGPU и будет напоминать ONEXGPU от OneXPlayer, еще одно внешнее графическое устройство.

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 Хотя компания AOOSTAR не раскрыла подробностей о Radeon RX 7650M XT, она заявила, что мобильный графический процессор будет «маленькой моделью», намекая, что не следует ожидать больших изменений по сравнению с Radeon RX 7600M XT, которая недавно получил массовое распространение в устройствах eGPU. Модель eGPU, представленная AOOSTAR, оснащена 1 выходом HDMI, двумя выходами DisplayPort, 3 портами USB, портом OCULINK и портом USB Type-C. Графический ускоритель получит четыре модуля памяти GDDR6 (4 или 8 ГБ) и 8-фазную систему подачи питания.

 Намерения AMD относительно новой модели среднего класса в линейке мобильных устройств RDNA 3 пока неясны. Возможно, компания планирует предложить потребителям более бюджетный вариант, или RX 7650M XT может быть ориентирована только на рынок внешних графических процессоров. Компания по-прежнему отстает от NVIDIA в мобильной графике, причем конкурент полностью доминирует на рынке, предлагая несколько моделей на базе новейших графических процессоров GeForce RTX 40, тогда как у AMD есть лишь несколько моделей для ноутбуков.

 Что касается спецификаций, то пока неизвестно, чего ожидать от нового графического ускорителя. Тем не менее, глядя на само название, можно предположить, что Radeon RX 7650M XT не обеспечит значительного прироста производительности по сравнению с Radeon RX 7600M XT, за исключением, возможно, увеличения тактовой частоты либо каких-то менее значительных изменений. Вполне вероятно, что больше информации появится после начала выставки Computex и доклада представителя AMD о новых продуктах.

#amd #видеокарты #видеокарты amd #radeon rx 7600m xt #aoostar #radeon rx 7650m xt
Источник: wccftech.com
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