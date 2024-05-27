Galaxy M35 5G представлен в Бразилии и мало отличается от Galaxy A35

Компания Samsung представила в Бразилии новый смартфон средней ценовой категории Galaxy M35 5G. Этот аппарат приходит на смену прошлогодней модели Galaxy M34, которая получила процессор Exynos 1280. На этот раз применяется чуть более крупный экран, новый процессор и поддерживается стереозвук.

Устройство обладает панелью S-AMOLED размером 6,6 дюйма с разрешением FHD+, частотой 120 Гц и яркостью до 1000 нит. В экран встроен сканер отпечатков пальцев вместо прежнего сканера на краю корпуса. Вместо одного динамика теперь предлагаются два.

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Разрешение передней камеры составляет 13 Мп, тогда как основная задняя получила разрешение 50 Мп и поддерживает оптическую стабилизацию. Также сзади находится сверхширокоугольная камера 8 Мп и камера макро 2 Мп. Аппарат работает на платформе Android 14 с оболочкой One UI 6.1. Он будет получать обновления Android на протяжении четырёх лет и обновления безопасности пять лет.

Устройство работает на процессоре Samsung Exynos 1380. У него 8 ГБ оперативной памяти и ёмкость аккумулятора 6000 мАч при мощности зарядки 25 Вт. Зарядное устройство в комплект поставки не входит. Объём хранилища равен 256 ГБ, есть поддержка карт памяти microSD.

Среди прочего поддерживаются две SIM-карты 5G и стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6. Размер аппарата равен 162,3 х 78,6 х 9,1 мм при весе 222 г.

По своему внешнему виду устройство напоминает представленный чуть ранее в этом году смартфон Galaxy A35. Отличаются они цветовыми вариантами и ёмкостью батареи. Доступны тёмно-синий, светло-синий и серый цвета. Стоимость в Бразилии в пересчёте с местной валюты составляет $525. Скоро продажа этого смартфона стартует и в других странах.