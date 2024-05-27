Samsung активно использует аутсорсинг, чтобы сократить расходы и предложить более конкурентоспособные цены на свои бюджетные телефоны

Зависимость Samsung от аутсорсинга производства в сегменте бюджетных телефонов, похоже, увеличивается. По данным The Elec, южнокорейская технологическая компания планирует выпустить 67 миллионов смартфонов через китайских производителей в 2024 году.

реклама

Это означает значительный рост по сравнению с 44 миллионами единиц в 2023 году и составляет 25% от общего плана Samsung по производству смартфонов, который составляет 270 миллионов единиц в этом году.

Отчет отмечает, что Вьетнам будет играть важную роль в стратегии аутсорсинга Samsung: ожидается производство около 28 миллионов устройств на вьетнамских заводах. Samsung активно использует аутсорсинг для сокращения расходов и предложения более конкурентоспособных цен на свои бюджетные телефоны.

Samsung начал аутсорсинг производство доступных телефонов в 2019 году. Этот подход действительно дает компании преимущество благодаря снижению затрат на производство, исследования и разработки, но вызывает опасения о возможном ухудшении качества продукта.

Партнеры, с целью увеличения прибыли, могут сокращать расходы на материалы или компоненты, что может негативно сказаться на общем качестве продукции. Примером является Samsung Galaxy A03s. Он получил похвалу за время автономной работы и улучшение удобства использования, однако, был также критикован за дешевое качество сборки и низкую производительность.

Несмотря на потенциальные недостатки, стратегия Samsung видимо находит отклик у потребителей. Компания стала единственным производителем Android-телефонов, входящих в десятку бестселлеров как в 2022, так и в 2023 году.

Таким образом, экономически эффективный подход, достигнутый за счет аутсорсинга, заключается в предложении доступных устройств на базе Android, которые находят своих потребителей на рынке.