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Samsung готовится выпустить бета-версию Wear OS 5 для часов Galaxy Watch
Samsung ведёт подготовку к релизу новой операционной системы Wear OS 5

На конференции разработчиков  в этом месяце компания Google анонсировала операционную систему для носимых устройств Wear OS 5. Как это бывало в прошлом, впервые данная система может появиться на смарт-часах Samsung Galaxy. Похоже, что скоро на них станет доступна программа бета-тестирования One UI Watch 6.

С момента появления версии Wear OS 3 Samsung всегда обновляла свои устройства первой. Сначала это происходит на часах Galaxy Watch, только потом на собственных часах Google Pixel Watch и на часах других производителей.

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В прошлом году система Wear OS 4 была представлена в рамках бета-версии One UI Watch 5. Она была выпущена в начале июня на аппаратах Galaxy Watch 4 и 5. В августе после появления новых часов Galaxy Note 6 финальный вариант системы стал доступен широкому кругу пользователей.

Подобное расписание может сохраниться и в нынешнем году. В Twitter пользователь под ником @theordysm опубликовал изображение с форума Samsung, где описывается бета-версия One UI Watch 6. Подробностей здесь пока нет, но существование этой страницы и сроки её появления позволяют предположить, что Samsung идёт по прошлогоднему графику.

Бета-версия может появиться в ближайшие пару недель. Программа бета-тестирования может работать на протяжении 2-3 месяцев, прежде чем обновление системы получат существующие часы Galaxy Watch. На новых часах Galaxy Watch 7 скорее всего эта система будет изначально.

#samsung #смарт-часы
Источник: 9to5google.com
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