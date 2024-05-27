Грядущая однокристальная система будет использоваться в ноутбуках и планшетах, работающих на ОС Windows, и должна появиться в 2025 году.

По слухам, к концу этого года ARM представит новое высокопроизводительное ядро для флагманских смартфонов следующего поколения. Ожидается, что ядро следующего поколения Cortex-X5 Blackhawk станет частью новых усилий NVIDIA на рынки чипсетов и ПК.

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Слухи о потенциальном выпуске процессора NVIDIA на базе ARM циркулируют уже несколько месяцев. Были упомянуты различные чипы для разных целей: от игровых портативных компьютеров Nintendo Switch следующего поколения до процессоров для компьютеров с ИИ, соответствующих спецификациям Microsoft Copilot+. Чип может быть создан в результате тесного сотрудничества NVIDIA с MediaTek, которые также производят кабины для автомобилей на базе GeForce RTX.

По данным AGF (XpeaGPU), чипсет NVIDIA следующего поколения будет сочетать в себе ядро процессора ARM Cortex-X5 Blackhawk с собственным графическим процессором NVIDIA Blackwell. Кроме того, возможно, этот чип будет иметь память LPDDR6 и производиться на базе технологического процесса TSMC N3P. Однако, согласно данным инсайдера Kepler_L2, фактический техпроцесс — это Intel 3 нм, что означает использование компанией NVIDIA фабрики Intel для своих процессоров.

Чип NVIDIA нового поколения для ПК с ИИ:

• Ядро ЦП: ARM Cortex-X5 (Blackhawk);

• Ядро графического процессора: NVIDIA Blackwell;

• Память: LPDDR6;

• Техпроцесс: Intel 3 нм;

• Дата выпуска: 2025 год.

Во время интервью Bloomberg, генеральных директоров NVIDIA и Dell спросили о планах NVIDIA в отношении компьютеров с искусственным интеллектом. Их ответы позволяют предположить, что возможно, им будет что продемонстрировать в следующем году. .

NVIDIA не новичок в разработке чипсетов. Компания разрабатывала свою серию Tegra более десяти лет и реализовала миллионы из них, во многом благодаря консоли Nintendo Switch, в которой используется процессор Tegra X1. Однако бизнес Nintendo заключается не в предоставлении самых передовых технологий, в то время как NVIDIA добивается существенного прогресса в каждой архитектуре. Консоль по-прежнему использует архитектуру на базе Maxwell, а NVIDIA уже выпустила после этого архитектуры Pascal, Ampere и Ada Lovelace. К моменту выхода следующего поколения Switch NVIDIA, возможно, уже представит новую архитектуру графического процессора Blackwell.

Такие подробности, как количество ядер или целевые показатели производительности графического процессора для предполагаемого чипсета NVIDIA, пока не разглашаются. Тем не менее говорят, что процессор ориентирован на использование на платформе Windows на ARM, поэтому предназначен для ноутбуков или планшетов и будет конкурировать с процессорами Snapdragon X от Qualcomm.