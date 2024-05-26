Широкое проникновение искусственного интеллекта в бизнес-сегмент и облака мгновенно взвинтило капитализацию NVIDIA выше 2 трлн долларов, и данный процесс только набирает обороты

Капитализация NVIDIA, крупнейшего производителя GPU и ускорителей вычислений, продолжает расти и на данный момент установилась на отметке примерно в 2,6 трлн долларов. Возглавляемая Дженсеном Хуангом корпорация поднялась на третье место в списке самых дорогих компаний мира, уступая только Apple и временному лидеру в лице Microsoft.

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Суммарная стоимость NVIDIA начала стремительно взлетать в последние годы и уже превысила ВВП Бразилии, Канады и РФ. На первых порах основным драйвером роста стал бум майнинга, достигший пика во второй половине 2021 года. Криптовалютная лихорадка сумела разогнать капитализацию "зеленых" выше $100 млрд долларов.

Далее наступил заметный спад, и казалось, что акционеры компании обречены. Но всех спас надувающийся пузырь искусственного интеллекта. Значительный прогресс в ИИ-сфере был продемонстрирован широкой общественности в конце 2022 — начале 2023 года с выходом четвертой версии генератора изображений Midjourney.

Последовавшее за этим широкое проникновение искусственного интеллекта в бизнес-сегмент и облака мгновенно взвинтило капитализацию NVIDIA выше 2 трлн долларов, и данный процесс только набирает обороты.

За последние 10 лет стоимость корпорации выросла на 22 000%, что совпадает также с началом снижения влияния на рынок ее основного соперника — AMD. Фактическое отсутствие конкуренции и огромный спрос на ускорители вычислений, вероятно, уже скоро смогут вывести NVIDIA в топ-1 богатейший компаний.