ПО обозначается номером M536BXXU5EXD3, размер составляет 2,2 ГБ.

Samsung продолжает радовать своих пользователей, выпуская обновления для своих устройств. После обновления экс-флагманов настал черед моделей среднего уровня. Новейшая прошивка One UI 6.1 на базе Android 14 теперь доступна для смартфонов Galaxy A52 5G и Galaxy M53.

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Пользователи Galaxy M53 в странах Латинской Америки уже могут насладиться преимуществами обновления One UI 6.1. Прошивка имеет номер M536BXXU5EXD3 и занимает 2,2 ГБ. В составе новой версии программного обеспечения также включены апрельские обновления безопасности.

Пользователи могут заметить повышение общей плавности работы устройства после обновления, а также насладиться новыми функциями, которые делают использование смартфона еще более удобным.

В отличие от Galaxy M53, обновление для Galaxy A52 5G получило более широкое распространение. Новая прошивка сначала стала доступна в США и Канаде, а затем быстро распространилась на другие регионы, включая страны Азии (Сингапур), Австралию и Европу (Великобритания, Ирландия, Румыния, Германия, Греция). Обновление для Galaxy A52 5G обозначено номером A526BXXU7GXD3.

Samsung продолжает активно поддерживать свои устройства, выпуская регулярные обновления и улучшая пользовательский опыт. Если вы являетесь владельцем одного из этих устройств, не упустите возможность обновиться и насладиться всеми преимуществами нового программного обеспечения.