Новая модель искусственного интеллекта компании OpenAI под названием GPT-5 значительно превзойдет нынешнюю модель GPT-4.

Компания OpenAI пока держит в секрете сроки релиза своей новейшей прорывной модели искусственного интеллекта из серии GPT. Однако, когда это знаковое событие состоится, новая разработка без сомнения превзойдет все предшествующие ИИ-модели организации в области создания интеллектуальных систем.

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Организация OpenAI, специализирующаяся на создании интеллектуальных систем, стала лидером в сфере искусственного разума после того, как представила общественности чрезвычайно востребованный инструмент ChatGPT, основанный на технологиях искусственного интеллекта. С того момента разработчики выпустили целый ряд других решений с применением искусственного интеллекта, самым свежим из которых является GPT-4o – усовершенствованная модель, демонстрирующая значительно лучшие способности к программированию по сравнению со своими предшественниками и обладающая возможностью осуществлять рассуждения в реальном времени на основе аудиовизуальных данных и текстовой информации. Несмотря на весьма впечатляющие характеристики GPT-4o, эта модель, по всей видимости, будет меркнуть перед грядущей GPT-5.

В ходе недавнего интервью Сэм Альтман и Логан Бартлетт, возглавляющий подразделение Redpoint и занимающий должность генерального менеджера, затронули тему перспектив развития искусственного интеллекта. По словам Бартлетта, будущие передовые ИИ-модели будут функционировать наподобие "виртуального разума", вероятно, обладая "более глубинными способностями к мыслительной деятельности". Что касается GPT-5, ранее Сэм Алтман высказывался о том, что следующее поколение моделей OpenAI превзойдет GPT-4 настолько, что последняя будет выглядеть в наилучшем случае "слегка неуклюжей". Причиной тому станут значительно более высокая производительность, функциональность и интеллектуальные возможности GPT-5.

В настоящее время остается только гадать, обретет ли GPT-5 функциональность, сопоставимую с "виртуальным разумом", однако Альтман, судя по всему, твердо убежден, что эта модель станет существенным продвижением в направлении искусственного общего интеллекта (AGI) или создания системы искусственного интеллекта, чьи способности сравняются с человеческими, а в некоторых областях и превзойдут их при решении широкого круга задач.