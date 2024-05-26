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Intel готова поддерживать в своих процессорах и видеокартах новые модели ИИ Microsoft Phi-3
Технологические гиганты продолжают продвигать искусственный интеллект

Компания Intel объявила о поддержке моделей искусственного интеллекта Microsoft Phi-3 в линейках своих центральных и графических процессоров. Новые модели Microsoft обещают повышенную эффективность и малые языковые модели (SLM) для самых производительных устройств с ограниченной вычислительной мощью.

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Intel вошла в число первых аппаратных производителей, которые дали поддержку SLM в своих продуктах. Эта поддержка есть в ускорителях искусственного интеллекта Intel Gaudi, процессорах Xeon и Core Ultra, встроенных и дискретных видеокартах Intel Arc.

В компании уверены, что подобное сотрудничество производителей аппаратного и программного обеспечения приведёт к повсеместному распространению продуктов с искусственным интеллектом. В Intel говорят, что её дата-центры, периферийные и клиентские устройства уже активно поддерживают ряд новых моделей Phi-3.

Microsoft выпустила несколько таких моделей с разной классификацией по определённым параметрам. Среди них миниатюрные, маленькие и средние модели. Intel тестировала версии Phi-3 Medium 4K и 128K на процессорах от Intel Xeon 6-го поколения (Granite Rapids). Здесь производительность была вдвое выше по сравнению с использованием Xeon 5-го поколения (Emerald Rapids).

Если говорить о процессорах Intel Core Ultra, при работе Phi-3 на них Intel обещает персонализацию и оперативность. Мини-модель Phi-3 была протестирована на процессоре Intel Core Ultra 7 165H и карте Arc A770. Тесты показали впечатляющую производительность и минимальные задержки в генерации токенов.

#intel #microsoft #искусственный интеллект
Источник: wccftech.com
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Sausage228
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