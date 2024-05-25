Теперь ИТ-администраторам предоставляется возможность запускать обновления Windows раньше, чем на других компьютерах компании или же переносить их на определённое время.

Последние версии Windows известны своими принудительными обновлениями. Однако Microsoft постепенно предоставляет пользователям больше контроля над установкой новых версий. Корпоративные администраторы теперь могут переносить обновления.

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Центр бизнес-обновлений в Windows предоставляет ИТ-администраторам возможность классифицировать системные обновления как "необязательные". Это позволяет администраторам и пользователям откладывать обновления на несколько дней или устанавливать их раньше. Ранее бизнес-системы автоматически загружали и устанавливали обновления, поскольку все обновления считались обязательными. Новая функция дает администраторам больше контроля над развертыванием обновлений.

Чтобы установить дополнительные обновления, необходимо перейти в Центр администрирования Microsoft Intune и выбрать Устройства> Windows 10 и более поздние версии> Обновления Windows> Создать новый профиль > Параметры развертывания. Раскрывающееся меню позволяет администраторам устанавливать основные обновления Windows. Новые патчи появятся в Центре обновления Windows на клиентских системах в течение одного или двух дней.

Откладывание обновлений может быть полезно, когда развертывание может помешать выполнению важных задач. Разрешение некоторым пользователям устанавливать обновления раньше позволяет им оставлять отзывы о любых проблемах, связанных с новыми патчами, до того, как они будут распространены по всей компании.

Microsoft анонсировала эту функцию во время выпуска 24H2 на канале предварительного просмотра. Обновление также включает новые функции, такие как Sudo, Wi-Fi 7, поддержка HDR и сжатие 7z. Он будет доступен большинству пользователей Windows 11 во второй половине 2024 года.

Microsoft также тестирует поддержку "горячих исправлений" - системных обновлений, которые можно устанавливать без перезагрузки. В настоящее время эта функция доступна в сборках предварительного просмотра Windows 11, и Microsoft уже поддерживает ее на Xbox и некоторых версиях Windows Server. Горячие исправления могут сделать обновления намного более плавными для ИТ-администраторов и сократить время простоя.