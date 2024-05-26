Монитор AOC 24G10E предлагает панель Fast-IPS и частоту 180 Гц.

Известный производитель мониторов, бренд AOC, представил на китайском рынке новую игровую модель 24G10E. Это монитор на основе панели Fast-IPS с диагональю 23,8 дюйма. Его стоимость составляет 699 юаней или около $98.

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Разрешение данного монитора равно 1920×1080, частота 180 Гц. Время отклика составляет 1 мс, поддерживается адаптивная синхронизация для сведения к минимуму размытия изображения в динамичных сценах.

Поддерживаются 10-битные цвета (8 бит + FRC), что позволяет получить яркую и насыщенную картинку. Монитор охватывает 110% цветового диапазона DCI-P3 и 130% sRGB, обеспечивая точность цветопередачи. Уровень яркости достигает 300 нит.

Поддерживается cтандарт HDR10, расширяющий динамический диапазон между светлыми и тёмными областями изображения, улучшающий детализацию и реалистичность при просмотре видео и в играх. Точность цветопередачи здесь на профессиональном уровне со средним значением ΔE<2, что делает монитор подходящим для игр и графических дизайнеров.

Для подключения предлагаются два порта HDMI, один DisplayPort (DP) и разъём для наушников. Благодаря подставке монитор можно регулировать по высоте.

Имеется функциональность для уменьшения нагрузки на глаза, в том числе фильтр синего света и устранения мерцания. Это позволяет комфортнее смотреть в монитор на протяжении длительного времени без лишней усталости глаз.

Есть несколько нацеленных на геймеров возможностей, включая низкую задержку ввода и разнообразные настройки. Этот монитор можно назвать одновременно функциональным и стильным благодаря красным декоративным полосам и треугольной подставке с круглым отверстием для кабелей.