Игровой монитор AOC AG256FS получил впечатляющие технические характеристики по приемлемой цене 45 000 рублей.

AOC выпустила новый игровой монитор AG256FS, который сочетает в себе высокую частоту обновления изображения с разрешением Full HD для обеспечения плавного и чёткого игрового процесса.

AG256FS оснащён 24,5-дюймовой панелью с разрешением Full HD (1920×1080) и невероятно высокой частотой обновления 360 Гц, которую можно разогнать до 390 Гц. Такая высокая частота обновления обеспечивает плавное изображение, особенно хорошо монитор показывает себя в динамичных играх, таких как шутеры от первого лица и гоночные игры.

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Монитор использует панель с коэффициентом статической контрастности 100:1, яркостью 400 нит и временем отклика 1 мс, что сводит к минимуму ореолы и размытие. Цветопередача имеет глубину 8 бит и охватывает 100% цветовой гаммы sRGB, что обеспечивает точное воспроизведение цветов.

AG256FS оснащается портами, включая 2 порта HDMI 2.0, 1 порт DisplayPort 1.4, 4 порта USB-A 3.2 и разъем для наушников 3,5 мм. Это обеспечивает гибкость подключения к различным устройствам, таким как игровые консоли, ПК и ноутбуки.

Монитор имеет элегантный дизайн с задней подсветкой RGB, которая добавляет эстетики игровой установке. Подставка позволяет регулировать наклон и поворот, обеспечивая удобную позицию для длительных игровых сессий.

Заявленная цена AOC AG256FS составляет 449 евро, что примерно эквивалентно 45 000 рублей. Ожидается, что он поступит в продажу в ближайшее время.