Слухи о разработке складного аппарата iPhone продолжают появляться

Информация о работе компании Apple над складным аппаратом iPhone периодически появляется, но не похоже, что подобное устройство будет представлено скоро. Новые сведения связаны с полученным Apple патентом.

В этом патенте описан самовосстанавливающиеся складной экран, который может подходить к устройствам какого угодно типа, от мониторов до мобильных устройств. Материал экрана способен самостоятельно избавляться от царапин и вмятин. Неизвестно, будет ли этот материал применяться по всей поверхности или только в месте сгиба экрана.

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Apple описывает, что восстановление повреждённой поверхности может происходить как самостоятельно, так и при воздействии со стороны пользователя. Таким воздействием может быть свет, тепло, ток или какое-то другое. Не исключено термическое восстановление в процессе проводной или беспроводной зарядки или по расписанию.

Подобные технологии уже предлагались. Компании LG использовала подобные задние панели на аппаратах G Flex и G Flex 2 в середине 2010-х годов. Здесь устранялись мелкие царапины, но не более. Вряд ли можно рассчитывать на то, что и потенциальный смартфон Apple сможет устранять значительные повреждения.

Как обычно, наличие патента не означает, что он будет реализован в реальных устройствах.