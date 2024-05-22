Вслед за Китаем аппараты Honor 200 придут в другие страны

Недавно в Китае местный производитель Honor анонсировал линейку смартфонов Honor 200. Теперь в июне в Париже состоится международный анонс этих устройств.

На этой неделе на мероприятии VivaTech 2024 всё в том же Париже производитель рассказал, что международный дебют Honor 200 запланирован на 12 июня. Именно тогда состоится специальное посвящённое их анонсу мероприятие.

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Аппараты на Android и программной оболочке MagicOS 8.0 призваны принести возможности искусственного интеллекта в более доступные по цене мобильные устройства. Также Honor рассказала, что обновление MagicOS 8.0 начинает распространяться среди складных смартфонов Magic V2 и Honor 90, также принося сюда возможности искусственного интеллекта. Было сказано о «4-уровневой архитектуре искусственного интеллекта». Это означает работу ИИ между устройством и операционной системой, на уровне платформы, приложений и облака. Для последнего Honor работает совместно с сервисом Google Cloud.

Известно, что стандартная модель устройства будет работать на усовершенствованном варианте процессора Snapdragon 7 Gen 3. Модель Pro получит полноценный флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3. У этих устройств ожидаются также аккумулятор 5200 мАч и зарядка мощностью 100 Вт. Основная камера должна иметь разрешение 50 Мп и оптическую стабилизацию изображения. Экраны OLED получат изгибы со всех четырёх сторон. У Honor 200 будет одна передняя камера, а у Honor 200 Pro две камеры.