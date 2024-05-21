Грядущий Honor Magic Flip получит самую большую батарею и экран среди складных смартфонов

Ходят слухи, что компания Honor уже некоторое время работает над своим первым складным телефоном-раскладушкой, который, возможно, будет называться Magic Flip или Magic V Flip.

На данный момент мало что известно о его характеристиках и внешнем виде, но новая утечка от инсайдера Digital Chat Staiton предполагает, что Honor Magic Flip будет иметь самую большую батарею среди телефонов-раскладушек.

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Кроме того, смартфон должен иметь большой дисплей, который также будет одним из самых больших в своей категории. Инсайдер также поделился изображением защитной накладки на экран телефона.

Хотя это мало что говорит, модуль камеры имеет круглую форму. Информатор также упомянул, что вся внешняя панель будет представлять собой экран с минимальными рамками.

На Weibo появился макет складной раскладушки Honor. Однако этот дизайн не подтвержден и может измениться в серийной модели.

Следуя тенденции, заданной первым складным телефоном Honor, Magic V, ожидается, что Magic V Flip станет одной из самых тонких раскладушек на рынке. Несмотря на тонкий профиль, в нем будет установлен аккумулятор емкостью 4500 мАч, что значительно больше, чем у конкурентов, таких как Galaxy Z Flip 5, у которого аккумулятор имеет емкость всего 3700 мАч.

Honor собирается выпустить серию Honor 200 в этом месяце, и на том же мероприятии компания может раскрыть первую информацию о раскладушке Magic V Flip. Ожидается, что официально устройство будет представлено в июне.

Более подробная информация, вероятно, появится ближе к запуску Honor Magic V Flip, а пользователи, желающие стать обладателями складного смартфона, могут подождать его анонса и уже потом выбрать себе подходящую модель.