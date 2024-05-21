Появляется информация о следующих премиальных аппаратах Oppo

Линейка смартфонов Oppo Find X7 была только недавно представлена в Китае, а уже начинают появляться слухи относительно следующих моделей Find X8. В них производитель может отказаться от процессоров производства Qualcomm и оба смартфона этой серии будут работать на MediaTek Dimensity 9400. Об этом на портале Weibo рассказал инсайдер под ником Smart Pikachu. Конкретные модели устройств он не назвал, но по аналогии с нынешними аппаратами это могут быть Find X8 и X8 Ultra.

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Правда, это противоречит прежней утечке данных от известного источника Digital Chat Station. Он утверждал, что могут быть представлены три смартфона: Find X8, X8 Pro и X8 Ultra. Возможно, сам производитель ещё до конца не определился, сколько их будет.

В любом случае, процессоры Dimensity 9400 обеспечат впечатляющую скорость работы. Они могут превосходить конкурирующие модели Snapdragon 8 Gen 4 и Apple A17 Pro по числу инструкций за такт. При этом Snapdragon 8 Gen 4 получит ядра Oryon собственной разработки Qualcomm, которые должны принести заметный прирост производительности.



