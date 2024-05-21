Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Смартфоны Oppo Find X8 выйдут на новых флагманских чипах MediaTek Dimensity 9400
Появляется информация о следующих премиальных аппаратах Oppo

Линейка смартфонов Oppo Find X7 была только недавно представлена в Китае, а уже начинают появляться слухи относительно следующих моделей Find X8. В них производитель может отказаться от процессоров производства Qualcomm и оба смартфона этой серии будут работать на MediaTek Dimensity 9400. Об этом на портале Weibo рассказал инсайдер под ником Smart Pikachu. Конкретные модели устройств он не назвал, но по аналогии с нынешними аппаратами это могут быть Find X8 и X8 Ultra.

реклама

Правда, это противоречит прежней утечке данных от известного источника Digital Chat Station. Он утверждал, что могут быть представлены три смартфона: Find X8, X8 Pro и X8 Ultra. Возможно, сам производитель ещё до конца не определился, сколько их будет.

В любом случае, процессоры Dimensity 9400 обеспечат впечатляющую скорость работы. Они могут превосходить конкурирующие модели Snapdragon 8 Gen 4 и Apple A17 Pro по числу инструкций за такт. При этом Snapdragon 8 Gen 4 получит ядра Oryon собственной разработки Qualcomm, которые должны принести заметный прирост производительности.


#смартфоны #oppo
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Oppo Find X8 может перейти на чипсет MediaTek Dimensity 9400
Серия Oppo Find X8 будет использовать исключительно чип MediaTek Dimensity 9400
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
4
Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему GTA 6 не выйдет на ПК во время релиза
8
Покупатели российского ПО стали получать многомиллионные иски от их разработчиков за использование нелицензионного софта
7
Место для постройки высокотехнологичной судостроительной верфи в РФ выберут до конца текущего года
+
В Новосибирске построят пятый автомобильный мост через Обь к 2030 году
5
Спутниковый интернет Starlink официально запущен в Индонезии
1
Зеленский потребовал у ЕС 120 истребителей F-16, которые нужно прислать на Украину вместе с пилотами
5
В сети появилось видео распаковки POCO F6 Pro
2
В Казани проведут уникальную инженерную операцию по перемещению Шуховских башен
2
Игра Total War: Star Wars готовится к выходу
1
В Норвегии возвели энергоэффективный асимметричный небоскрёб
3
NASA разрабатывает реактивный двигатель для первого гибридно-электрического авиалайнера
+
PlayStation 6, скорее всего, получит либо 16, либо 24Gb оперативной памяти
2
Медведев сделал ряд жёстких заявлений касательно Зеленского и возможных мирных переговоров по Украине
5
Intel Core i9-11900K с DDR4 установил новый мировой рекорд, обогнав Core i9-14900KS с памятью DDR5
2
«Катюша» наладила крупносерийное производство принтеров и МФУ на российских платах
11
Скирмионы могут сделать компьютеры в 10 раз быстрее
+
США выведут все войска из Нигера к сентябрю
+
Обнаружена первая игровая портативная консоль с чипами Intel Lunar Lake от компании Shenzhen Weibu
+
Сотрудники BYD устроили забастовку и выдвинули нестандартное требование — они хотят больше работать
1

Популярные статьи

8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
24
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
76
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
29
Краткий обзор игры Dungeons & Dragons: Dark Alliance
+
Мое мнение о Steam Deck OLED (Eurogamer)
8
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
2
Колонизация Марса - научная фантастика или ближайшее будущее
13
Выясняем, насколько мощный игровой ПК можно купить за стоимость смартфона Apple iPhone 15
19
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
33
Американские инвесторы скупают акции технокомпаний Китая и сбрасывают активы техногигантов США
+

Сейчас обсуждают

Артем Самарин
21:39
Да как то похер чё у вас там в апшеронске стоит тут за видюхи речи толкают а не за китайскую повозку
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
Артем Самарин
21:37
Насмешил, через год ты будешь бегать и орать где карты за 400, когда условная 5070 будет стоить 800 а 4070 даже на бу рынке не будет потому что 50 серия калл
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
Артем Самарин
21:35
Берешь 4070 за 50 тыщ обычную и не паришься, любые игры на ультрах в 2к и4к смысл платить за почти тоже самое но с чутка большим фпсом почти в 2 раза больше?
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
swr5
21:30
Майки с ума сошли, неужели они думают, что это такая востребованная функция смотреть, что делал раньше. Понятно, что они встроили это для себя, для тотального сбора всего с машины пользователя. И шифр...
Маск назвал эпизодом «Чёрного зеркала» новую функцию Windows 11, делающую снимки экрана пользователя
Сергей Медков
21:29
Покрасить лаком???? Я ещё бы понял скол краски на авто замазать, чтобы не коррозировал сильно и то, мертвому припарки .. Но салон???? Ты что в салоне лаком мазать собрался? Даже в дрмсторическом вазе ...
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
Дмитрий Адров
21:27
Нет. Единицы.
«Катюша» наладила крупносерийное производство принтеров и МФУ на российских платах
Дмитрий Адров
21:27
Почему калька? Все чисто китайское.
«Катюша» наладила крупносерийное производство принтеров и МФУ на российских платах
Алексей Вобленко
21:25
На озоне за 40к рублей есть. Почти те же 4 долларов.
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
John Doe
21:25
Выясняем, насколько мощный игровой ПК можно купить за стоимость смартфона Apple iPhone 15
Эдуард Спиридонов
21:19
Дорожек pcie? Автор, похоже, перед написанием текста употребил пару дорожек
AMD представила семейство процессоров EPYC 9005 «Turin» - до 192 ядер и 500 Вт TDP
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем