Слухи относительно бюджетного смартфона Apple продолжают появляться

Считается, что компания Apple работает над четвёртым поколением аппарата iPhone SE. Слухи говорят о его возможном появлении в следующем году или даже в этом. В апреле была утечка информации о характеристиках устройства. Согласно полученным данным, по размеру устройство может напоминать iPhone 15.

Также говорилось о прямоугольной рамке и отсутствии кнопки Home. Это означает наличие лицевого распознавания Face ID вместо сканера отпечатков Touch ID. Задняя сторона устройства может напоминать iPhone XR, что означает наличие всего одной камеры. Для улучшения её работы может применяться искусственный интеллект.

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Новая утечка относится к стоимости устройства. Инсайдер Revegnus в Twitter пишет, что в США цена может вырасти на 10% от прежней в размере $429. Apple постарается не превышать планку в $500.

iPhone SE 4 получит экран OLED размером 6,1 дюйма и рамку из сплава алюминия 7000 со стеклом спереди и сзади. Стоимость экрана может быть ниже, чем стоят панели OLED для аппаратов iPhone 15. Причина в использовании более старых компонентов, которые применялись при производстве iPhone 13 и 14. Ожидается использование процессора A16 Bionic, аккумулятор ёмкостью 3279 мАч и мощность зарядки 20 Вт, а также беспроводной зарядки 12 Вт.