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ddr22
Выпуск Huawei Pura 70 заставляет Apple снижать цены на линейку iPhone 15 в Китае
Китайская компания Huawei собирается выпустить смартфон Pura 70, что оказывает давление на его конкурента Apple.

Китайская компания Huawei планирует выпустить новый смартфон Pura 70, что расширит конкуренцию на рынке и поставит Apple в затруднительное положение. В ответ на это, Apple вынуждена представить скидки на свою линейку iPhone 15 в Китае, чтобы удержать свои позиции.

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Недавно Apple представила акцию trade-in в США, в рамках которой клиенты могут получить больший кредит при сдаче своих старых iPhone, если они приобретут более новую модель. Однако скидки на iPhone 15 также были предложены в Китае различными интернет-магазинами, вероятно, из-за конкуренции с Huawei и их новой серией смартфонов Pura 70.

Скидка в 318 долларов предлагается на iPhone 15 Pro Max, поскольку Apple ощущает давление со стороны Huawei. Скидки будут действовать до 28 мая, и уже сейчас интернет-магазины, такие как Tmall, предлагают скидки до 2300 юаней (318 долларов) на iPhone 15 Pro Max с 1 ТБ памяти. Это не первый раз, когда Apple понижает цены на iPhone в Китае, в январе этого года компания также снизила цены из-за усиливающейся конкуренции в регионе. Кроме того, модель iPhone 15 с 128 ГБ получила скидку в 1400 юаней (193 доллара).

Apple вынуждена предлагать скидки в Китае, так как успех компании в целом сильно связан с этим регионом. Из отчета за второй квартал 2024 года стало известно, что Китай принес Apple доход в размере 16,37 миллиарда долларов, или 18% от общей суммы. Поэтому скидки нужны для стимулирования продаж и оживления сокращающихся поставок, особенно перед выходом на рынок новой модели iPhone 16, которая запланирована на четвертый квартал этого года.

Huawei активно соперничает с Apple на рынке смартфонов в Китае и планирует в 2024 году продать 10 миллионов устройств Pura 70. Компания также намерена представить свою собственную операционную систему HarmonyOS Next, которая полностью независима от Google. Из-за таких амбиций Apple должна предложить настоящую инновацию и конкурентоспособность с новой моделью iPhone 16, чтобы преуспеть на рынке и привлечь покупателей.

#huawei pura 70
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