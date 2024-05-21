Следующая модель iPhone 17 "Slim" может иметь редизайн, похожий на Google Pixel 8 Pro

Следующая модель iPhone от Apple, возможно iPhone 17 «Slim», ожидается с серьезными изменениями в дизайне, которые напоминают последние смартфоны Google Pixel. Одной из главных особенностей нового iPhone будет перестановка камеры с левой стороны устройства в центр, при этом камера будет иметь горизонтальное расположение вместо привычного квадратного плато. Это изменение придаст аппарату более симметричный внешний вид и предотвратит его наклон при размещении на плоской поверхности. Новая модель также получит более тонкий алюминиевый корпус, 6,5-дюймовый экран и более мощный чип A19.

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Слухи о новой «тонкой» модели iPhone 17, которая заменит модель «Plus» в линейке продукции Apple, только недавно появились. Пока нет точной информации о названии устройства, но возможно, оно получит название iPhone 17 Slim или iPhone 17 Ultra. Однако следует отметить, что в настоящий момент компания может работать над несколькими прототипами, и окончательный дизайн может быть выбран позднее.

Ожидается, что новая модель iPhone будет выпущена во второй половине следующего года. Все детали о новом устройстве пока являются предположениями и не подтверждены официально. Однако The Information намекает на то, что Apple ищет возможности для изменения внешнего вида своего устройства и создания конкурентоспособного продукта на фоне рынка смартфонов.