Мнение о вечном хранении информации в интернете, оказалось сильно преувеличенным.

Любой пользователь интернета время от времени сталкивается с ошибкой 404, пытаясь зайти на какую-либо страницу. Вы могли искать старые форумы, на которых сидели 15 лет назад, какой-нибудь другой нужный вам сайт, но ссылка оказалась нерабочей. Многие полагают, что если информация попала в интернет, она уже не пропадёт. Исследовательский центр Pew Research Center показывает, что это далеко не так.

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Согласно проведённому исследованию, среди существовавших в 2013 году веб-страниц в октябре прошлого года 38% уже были недоступны. Почти в четвёртой части новостей в интернете (23%), есть хотя бы одна неработающая ссылка. На сайтах государственных учреждений США неработающие ссылки есть на 21% страниц.

Есть такие ссылки и в Википедии, причём на 54% страниц. Теряют информацию и социальные сети. Около 20% постов в Twitter становятся недоступными в течение всего нескольких месяцев. В 60% случаев такие аккаунты закрыты, заблокированы или полностью удалены.

На некоторых языках информация пропадает чаще, чем на других. 49% постов в Твиттер на турецком языке и 42% на арабском языке оказываются недоступными в течение трёх месяцев.

В общем, если какая-то информация в интернете вас заинтересовала, имеет смысл сохранить её на компьютере сразу, а не искать в интернете через какое-то время.