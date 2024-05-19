Очередной слух говорит об увеличении стоимости новых процессоров Qualcomm

Компания Qualcomm в октябре готовится представить свой мобильный процессор очередного поколения, модель Snapdragon 8 Gen 4. В его состав войдут вычислительные ядра собственной разработки Qualcomm и кастомные ядра Orion. К сожалению, подобная независимость может обойтись производителю недёшево.

Как и в случае с процессорами Apple M, Snapdragon 8 Gen 4 должна выпускать компания TSMC на своём передовом технологическом процессе N3E. Qualcom впервые будет применять техпроцесс 3 нм в своих чипах, что приведёт к повышению производительности и энергоэффективности. Заодно это приведёт и к увеличению расходов на производство.

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Такое мнение высказал известный инсайдер Digital Chat Station. Согласно его информации, стоимость пластин выросла, что повлияет на цену каждого отдельного процессора.

Это не является сюрпризом, поскольку слухи об увеличении стоимости данного чипа ходили уже достаточно давно. Виноваты в этом в первую очередь ядра Oryon. Естественно, в итоге заплатят за это покупатели мобильных устройств на основе данных процессоров. Вряд ли производители смартфонов захотят получать меньше прибыли, поэтому можно ожидать увеличение цен.

Даже нынешний процессор Snapdragon 8 Gen 3 обходился производителям устройств не особо дёшево. Предположительно, его цена составляет около $200. Чип нового поколения может превзойти эту отметку.