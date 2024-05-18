Новая модель может быть выпущена в модификациях с 8 и 12 ГБ ОЗУ.

В сети Интернет появляется всё больше доказательств о подготовке к выпуску новой модели смартфона среднего класса Motorola Moto G85, который придёт на смену Moto G84, говорится в публикации сайта NotebookCheck.

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Motorola Moto G84. Источник фото: NotebookCheck

Сообщается, что несколько дней назад в ассортименте одного из европейских магазинов появилась модель Moto G85, которая была предварительно оценена в 300 евро и оснащена 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 256 ГБ.

Сайт Geekbench подтвердил некоторые характеристики Motorola Moto G85, обозначив, что новая модель снабжена 8-ядерным ARM-процессором, 8 ГБ ОЗУ и операционной системой Android 14.

Как считают специалисты GSMArena, чип с обозначением, представленным в Geekbench и не отображающим его реального названия, является ничем иным, как ещё не вышедшим Snapdragon 4 Gen 3, который придёт на смену чипсету Snapdragon 4 Gen 2, дебютировавшему в июне прошлого года.

Если график сохранится, то Motorola Moto G85 может быть представлена в ближайшее время — учитывая, что модель прошлого поколения, Moto G84, оснащённая чипсетом Qualcom Snapdragon 695, 8/12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ, была анонсирована в августе прошлого года, её наследница может появиться примерно в этот же период.

Как следует из утечек, новинка, как и модель предшествующего поколения, будет представлена в модификациях с 8 и 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной, но ряд других подробностей о характеристиках новой модели пока остаются неизвестными.