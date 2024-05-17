Власти США запретили Qualcomm поставлять для нужд Huawei Technologies компоненты, используемые в сетях 4G, что может иметь серьезные последствия для китайской компании.

Власти США остановили поставки компонентов американской компании Qualcomm для китайской Huawei Technologies, предположительно, в ответ на продолжающиеся споры о национальной безопасности. Это решение вступило в силу на прошлой неделе, после того как Qualcomm использовала экспортную лицензию, выданную при президенте Дональде Трампе, для поставки компонентов для сетей 4G Huawei.

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Qualcomm и Huawei сотрудничали на протяжении многих лет, и американская компания была одним из основных поставщиков Huawei компонентов для её сетей 4G. Однако, в последние годы отношения между США и Китаем ухудшились, и власти США начали увеличивать давление на американские компании, которые сотрудничали с Huawei, в том числе и Qualcomm.

В прошлом году США ввели запрет на продажу Huawei компьютеров и смартфонов, а также ограничили доступ к американским технологиям для китайской компании. Huawei была обвинена в нарушении международных санкций и в использовании своих технологий для кибершпионажа.

Qualcomm, который является одним из крупнейших производителей чипов для смартфонов и других устройств, продолжит получать выручку от лицензионных отчислений за использование своих технологий Huawei. Компания будет получать деньги от Huawei за использование своих патентов и технологий, даже если она не будет поставлять компоненты для китайской компании.

Однако, для Huawei это решение может иметь серьезные последствия. Компания уже столкнулась с трудностями в получении компонентов для своих устройств из-за американских санкций, и теперь она может столкнуться с еще большими трудностями в производстве и поставках своих устройств.

Власти США заявили, что принимают это решение в интересах национальной безопасности, и что оно поможет предотвратить использование американских технологий для нарушения прав и свобод других стран. Huawei, со своей стороны, заявила, что это решение будет иметь негативные последствия для ее клиентов и для всей индустрии.