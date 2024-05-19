Бюджетный складной аппарат предложит новые цветовые варианты

Информации относительно выходящих в этом году складных смартфонов Motorola было уже немало. Очередная из них от инсайдера Судханшу Амбхоре рассказала о цветах будущего устройства, показав ряд изображений. Речь идёт о моделях Razr 50 и Razr 50 Ultra. Первая из них будет предлагаться в сером и цвете хаки, а вторая персиковая, зелёная и синяя.

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Названы некоторые характеристики модели Razr Plus. Среди них экран OLED размером 6,9 дюйма с разрешением 2640 x 1080 и внешний экран размером 3,6 дюйма. Будет использоваться процессор Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ памяти, хранилище 256 ГБ, аккумулятор 4000 мАч.

Стандартный смартфон может получить более крупный экран. Размер внешнего экрана должен составить 3,63 дюйма. Обладателям этой модели придётся довольствоваться процессором MediaTek Dimensity 7300X вместо Snapdragon 7 Gen 1 в аппарате прошлого года. Основная камера стала 50 Мп вместо 64 Мп.

Предположительно, в США стоимость Razr Plus в конфигурации 12/256 ГБ составит $999.