По итогам прошлого года было выпущено 128,5 млн планшетов, что на 20,5% меньше показателя годичной давности. Это самый слабый результат с 2011 года.

Несмотря на наличие в своих линейках приличных планшетов, компании Apple и Samsung в первом квартале показали падение продаж. Это поднимает вопрос об их дальнейшей судьбе, особенно с учётом роста продаж планшетов Xiaomi и Huawei, в первую очередь в Китае.

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В последнем квартале прошлого года общемировые поставки планшетов уменьшились на 17,4% по сравнению с последним кварталом 2022 года. Это самый крупный спад продаж с 2016 года. По итогам прошлого года было выпущено 128,5 млн планшетов, что на 20,5% меньше показателя годичной давности. Это самый слабый результат с 2011 года.

В компании IDC полагают, что состояние экономики разных стран и не самая массовая популярность планшетов являются главной причиной таких невзрачных результатов.

В первом квартале нынешнего года поставки планшетов увеличились на 0,5%. Было выпущено 30,8 млн экземпляров, но самые крупные производители проявили себя не лучшим образом. Samsung реализовала 6,7 млн планшетов против 7,1 млн годом ранее. В США потребительский спрос на планшеты падает, особенно на дорогостоящие. Рост продаж компьютеров также отнимают долю у планшетов.

При этом нельзя сказать, что Samsung не старается в этом сегменте. В прошлом году были выпущены модели Galaxy Tab A9, Galaxy Tab A9 Plus, Galaxy Tab S9 FE и Galaxy Tab S9 FE Plus, в этом к ним добавилась Galaxy Tab S6 Lite (2024). Южнокорейский производитель пытается увеличить интерес к своим устройствам, распространяя на них искусственный интеллект Galaxy AI.