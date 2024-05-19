Xiaomi Redmi Monitor G24 IPS Edition предлагает покупателям интересные характеристики по низкой цене 7 700 рублей.

Xiaomi представила новый бюджетный игровой монитор Redmi Monitor G24 IPS Edition, который уже доступен для предварительного заказа на китайском рынке. Монитор обещает привлекательные характеристики по конкурентоспособной цене, что делает его привлекательным выбором для геймеров и тех кому необходимо высокое качество изображения.

Новая модель Redmi Monitor G24 оснащена 23,8-дюймовой IPS-панелью Full HD (1920×1080), обеспечивающей широкий угол обзора до 178 градусов. Одной из ключевых особенностей этого монитора является его высокая частота обновления изображения 180 Гц, что существенно снижает размытость и движение в динамичных играх. Благодаря времени отклика 1 мс (MPRT) пользователи могут наслаждаться быстрым и плавным отображением видеоконтента без задержек.

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Чтобы обеспечить точную передачу, монитор калибруется на заводе до рейтинга Delta E<2, что гарантирует минимальное отклонение цветов от идеальных значений. Он охватывает 100% цветовой гаммы sRGB и имеет высокий коэффициент статического контраста 3500:1, обеспечивая яркие и насыщенные цвета на экране. Кроме того, поддержка HDR10 значительно улучшает контрастность и яркость изображения.

Redmi Monitor G24 также оснащён технологией DC Dimming для устранения мерцания экрана и снижения утомляемости глаз при длительном использовании. Сертификат TUV Rheinland Low Blue Light помогает фильтровать вредное коротковолновое излучение синего света, а поддержка технологий G-Sync и Free-Sync обеспечивает плавную картинку.

Варианты подключения включают один порт DisplayPort 1.4, один порт HDMI 2.0, разъем для наушников 3,5 мм и вход постоянного тока. Подставка монитора обладает регулировкой наклона, поворота и высоты для настройки в соответствии с предпочтениями пользователя.

Redmi Monitor G24 IPS Edition отличается элегантным дизайном с узкими рамками, создавая эффект практически безрамочного экрана. Его компактные размеры (539,2 мм x 181,2 мм x 420,6 мм) и лёгкий вес (2,7 кг) делают его удобным для размещения на рабочем столе любого размера.

Монитор уже доступен для предзаказа в Китае по стартовой цене 579 юаней (примерно 7 700 рублей).