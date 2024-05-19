Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zerox852
Xiaomi представила бюджетный монитор Redmi Monitor G24 IPS Edition с частотой 180 Гц
Xiaomi Redmi Monitor G24 IPS Edition предлагает покупателям интересные характеристики по низкой цене 7 700 рублей.

Xiaomi представила новый бюджетный игровой монитор Redmi Monitor G24 IPS Edition, который уже доступен для предварительного заказа на китайском рынке. Монитор обещает привлекательные характеристики по конкурентоспособной цене, что делает его привлекательным выбором для геймеров и тех кому необходимо высокое качество изображения.

Новая модель Redmi Monitor G24 оснащена 23,8-дюймовой IPS-панелью Full HD (1920×1080), обеспечивающей широкий угол обзора до 178 градусов. Одной из ключевых особенностей этого монитора является его высокая частота обновления изображения 180 Гц, что существенно снижает размытость и движение в динамичных играх. Благодаря времени отклика 1 мс (MPRT) пользователи могут наслаждаться быстрым и плавным отображением видеоконтента без задержек.

реклама

Чтобы обеспечить точную передачу, монитор калибруется на заводе до рейтинга Delta E<2, что гарантирует минимальное отклонение цветов от идеальных значений. Он охватывает 100% цветовой гаммы sRGB и имеет высокий коэффициент статического контраста 3500:1, обеспечивая яркие и насыщенные цвета на экране. Кроме того, поддержка HDR10 значительно улучшает контрастность и яркость изображения.

Redmi Monitor G24 также оснащён технологией DC Dimming для устранения мерцания экрана и снижения утомляемости глаз при длительном использовании. Сертификат TUV Rheinland Low Blue Light помогает фильтровать вредное коротковолновое излучение синего света, а поддержка технологий G-Sync и Free-Sync обеспечивает плавную картинку.

Варианты подключения включают один порт DisplayPort 1.4, один порт HDMI 2.0, разъем для наушников 3,5 мм и вход постоянного тока. Подставка монитора обладает регулировкой наклона, поворота и высоты для настройки в соответствии с предпочтениями пользователя.

Redmi Monitor G24 IPS Edition отличается элегантным дизайном с узкими рамками, создавая эффект практически безрамочного экрана. Его компактные размеры (539,2 мм x 181,2 мм x 420,6 мм) и лёгкий вес (2,7 кг) делают его удобным для размещения на рабочем столе любого размера.

Монитор уже доступен для предзаказа в Китае по стартовой цене 579 юаней (примерно 7 700 рублей).

#xiaomi #монитор #монитор для игр #монитор для работы #монитора xiaomi #180 гц #redmi monitor g24 ips edition
+
Написать комментарий (0)
Xiaomi представила умный замок будущего: он распознает вашу руку, сканируя вены
Xiaomi выпускает в продажу Mi Home Super Clean Washing Machine 8kg
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Неактуально для 2024-го: в рамках эксперимента Windows XP в считанные минуты нахваталась вирусов и троянов после выхода в интернет
29
Китай продал рекордный объём госдолга США за все время
3
Need for Speed ​​Underground обновлена модом с полной трассировкой лучей
6
Появилась фотография с системой Patriot предположительно в Китае
1
Хакеры показали рабочий способ взлома PlayStation 4 при помощи телевизора LG с технологией Smart TV
6
Российские специалисты создали дрон-камикадзе "Стрела"
1
Forbes: Украина получит сотни бронемашин для очередного «контрнаступления»
+
The New York Times: НАТО всё ближе к принятию решения по отправке войск для обучения ВСУ
2
Samsung распространяет обновление безопасности для Galaxy S24
1
Чем опасен отказ сотовых операторов от сетей 3G, и кто пострадает в ходе экономии и оптимизации
2
Геоинженерный эксперимент остановлен из-за проблем с безопасностью для здоровья граждан
+
В Санкт-Петербурге отказываются от европейских авто
+
ВС РФ захватили в качестве трофея редкую роботизированную платформу THeMIS
+
Первые девять российских перспективных лайнеров МС-21 будут поставлены авиакомпаниям уже в следующем году
8
Перед выходом настольных процессоров Ryzen 9000 компания AMD снижает цену на Ryzen 7 7800X3D
5
Стартовало производство модернизированного электропоезда ЭП2ДМ с полностью российскими комплектующими
+
Китай планирует создать предприятие по переработке кухонных пищевых отходов в топливо для судов
+
Sony готовит новую PSP с поддержкой видеоигр для PlayStation 4
+
Поставщики автокомпонентов насторожились после повышения таможенных пошлин США на ввоз китайских электромобилей
2
Надежды на адекватность не оправдались: Microsoft начала отключать российские компании от своих облачных сервисов
+

Популярные статьи

Собираем недорогой игровой компьютер, который позволит за копейки поиграть во все новые игры
161
Al Mayadeen: БРИКС готова предложить альтернативу в случае краха доллара
9
Издеваюсь с пристрастием над GPT Chatbot
3
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
46
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Май)
21
Обзор монитора Xiaomi Redmi G24 165 Гц за 8000 рублей
19
Core i5-9500 vs Core i5-14500 – почему процессоры Intel прибавили так мало fps за 6 лет
31
На Западе усмотрели "тревожный сигнал" в создании Китаем специализированного носителя дронов
+
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
57
Топ-7 процессоров на 2024 год
35

Сейчас обсуждают

Иван Иванов
00:57
По сравнению с мелкобритыми у жабоедов хоть что-то осталось от былого вЯличия: авиапром, атомная промышленность, танкостроение наконец,они даже стволы к орудиям ещё не разучились делать... Стоп! Вру! ...
МИД РФ троллит Францию и призывает Париж не применять силу в Новой Каледонии
SmaSheR
00:51
Да очень просто на самом деле, если править не через visudo, например) Также при обновлении могут слететь права на sudo
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
Mallory
00:51
20 лет опыта, правда визгов о том как все в линуксе плохо. Но тоже опыта.
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
Иван Иванов
00:49
Как у вас красиво тёплое заменяется мягким... Труд сотен тысяч советских людей лизнули, а про тех кто в 70-80х управляли страной и продал Родину "эффективным менеджерам" из НАТО молчок... Интересно эт...
Первые девять российских перспективных лайнеров МС-21 будут поставлены авиакомпаниям уже в следующем году
Mallory
00:45
> Правильно, установить Windows и забыть про Linux как страшный сон Видишь, даже у тебя иногда возникают умные мысли. Так что, ты уже продаешь свое компьютерное барахло и покупаешь айпад?
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
32Влад32
00:44
Дырку от бублика им, а не 400 млн.
Болгария требует компенсацию в 400 миллионов евро за прекращение поставок российского газа
Константин Бородаенко
00:44
Ты хотя бы понял что написал? Это не проблемы США, для даунов специально сделана таблица с долгом США, там расписано до цента куда и кому должны... Выдели внутренний долг от внешнего и узнаешь сколько...
Al Mayadeen: БРИКС готова предложить альтернативу в случае краха доллара
32Влад32
00:42
Ох и дурак!
Зеленский рассчитывает на то, что Китай «повлияет» на Россию в вопросе украинского кризиса
Константин Бородаенко
00:41
Быстрее крах БРИКСа произойдёт, чем крах доллара 😂
Al Mayadeen: БРИКС готова предложить альтернативу в случае краха доллара
Mallory
00:34
Я увидел очень много визгов про дряхлого пингвина, про тухлые мануалы, про фанатиков защищающих кривой линукс. Но я не увидел одного. А как собственно еще должно происходить повышение привилегий? Или ...
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем