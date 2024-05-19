Руководители Apple дали противоречивые показания в суде, пытаясь оправдать новую комиссию в 27% за внешние платежи.

Изображение: Alireza Khoddam/unsplash.com

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На этой неделе в окружном суде Калифорнии прошли очередные слушания по антимонопольному делу в отношении компании Apple. На скамье подсудимых оказались топ-менеджеры компании, пытавшиеся оправдать недавно введенную плату за покупки вне официального магазина приложений.

Напомним, что в прошлом году суд обязал Apple разрешить сторонние платежи в iOS-приложениях. Это решение было вынесено по иску компании Epic Games, разработчика популярной игры Fortnite. Тогда суд посчитал, что 30-процентная комиссия App Store нарушает антимонопольное законодательство.

В ответ Apple объявила, что теперь будет брать 27% за покупки в приложениях, совершаемые вне официального магазина. Однако и этот шаг вызвал вопросы у регуляторов. На текущих слушаниях суд должен решить, является ли новая комиссия обоснованной.

Главным свидетелем защиты стал старший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер. Он заявил, что 27% - это "добросовестная попытка" компании соблюсти закон и решение суда. По его словам, эта ставка была утверждена им лично вместе с Тимом Куком и финансовым директором Лукой Маэстри.

Однако судья Ивонн Гонсалес-Роджерс усомнилась в обоснованности платы в 27%. Другой топ-менеджер Apple Карсон Оливер поведал, что эта цифра была получена после исследования консалтинговой фирмы Analysis Group. Якобы, по их данным минимальная справедливая комиссия составляет 12,3%.

Тогда судья спросила, на что Apple тратит разницу в 15%. Оливер ответил расплывчато: на услуги для разработчиков и безопасность пользователей. Однако судья заявила, что это лишь голословные заявления без реальных доказательств. Выступление Шиллера лишь добавило масла в огонь.

Так Apple оказалась в непростой ситуации, пытаясь оправдать свои финансовые аппетиты. Исход дела может иметь последствия для регулирования всех крупных технологических компаний и их "внутреннего налога" с экосистем приложений.