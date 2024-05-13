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СтарыйДед
Подтверждена дата глобального запуска смартфонов Poco F6 5G и F6 Pro 5G
Poco F6 является обновленной версией Redmi Turbo 3, в то время как недавно F6 Pro - это ребрендинг Redmi K70.

Предстоящая неделя обещает стать интересной, ведь на рынке появится множество интересных новых устройств. Infinix и Realme готовятся к запуску своих последних предложений — GT 20 Pro и GT 6T, 21 и 22 мая соответственно. Однако самым ожидаемым событием недели, несомненно, является глобальный запуск серии Poco F6, запланированный на 23 мая.

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Poco подтвердила, что 23 мая в 15:00 по Гринвичу в Дубае проведет презентацию своих долгожданных смартфонов F6 и F6 Pro. Хотя компания по-прежнему ничего не заявила о характеристиках и функциях этих устройств, тизер на Flipkart породил слухи о том, что Poco F6, по сути, является обновленной версией Redmi Turbo 3, а F6 Pro — это Redmi K70 под другим брендом. 

Слухи предполагают, что Poco F6 Pro будет оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 2 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что устройство будет оснащено 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Что касается системы камер, он, скорее всего, будет оснащен основной камерой на 50 МП с OIS, сверхширокоугольным объективом на 8 МП и макросенсором на 2 МП. Ожидается также селфи-камера на 16 Мп. По слухам, устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мА*ч с возможностью быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

С другой стороны, стандартный Poco F6, как ожидается, будет оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Он может быть оснащён чипом Snapdragon 8s Gen 3 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5x объемом до 12 ГБ и хранилищем UFS 4.0 объемом до 512 ГБ. Устройство, скорее всего, будет оснащено основной камерой на 50 МП, сверхширокоугольным объективом на 8 МП и макросенсором на 2 МП. Ожидается, что он будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА*ч с возможностью быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

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