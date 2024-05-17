Новая модель Samsung Galaxy M35 5G получит стильный дизайн с плоской рамкой.

Южнокорейский гигант Samsung готовится представить свою новую модель смартфона среднего класса Samsung Galaxy M35 5G, которая получит современный дизайн и ёмкий аккумулятор, говорится в материале сайта NotebookCheck.

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Благодаря опубликованным информатором Эваном Блассом изображениям стало известно, что предстоящий смартфон Samsung Galaxy M35 5G получит стильный дизайн, несколько отличающийся от ещё одного представителя среднего класса, Galaxy A35, хотя в некоторых деталях сходство весьма заметно – новая модель, закруглённая со всех четырёх сторон, имеет рифлёную заднюю панель с прямоугольным рисунком и тремя камерами, а также плоскую боковую рамку. Новинка будет доступна в трёх цветовых оформлениях — сером, голубом и тёмно-синем.

Источник фото: NotebookCheck/Evan Blass

Также известны и некоторые технические характеристики Samsung Galaxy M35, почерпнутые из базы данных Geekbench и Google Play Console — новая модель будет оснащена 5-нм чипом Exynos 1380, который был выпущен в прошлом году и имеет четыре производительных ядра ARM Cortex-A78 с тактовой частотой до 2.4 ГГц и четыре эффективных ядра Cortex-A55 с тактовой частотой до 2.0 ГГц., а также весьма вместительным аккумулятором ёмкостью 6000 мА·ч.

Также известен объём оперативной памяти как минимум для одной из модификаций Samsung Galaxy M35 — новинка получит 6 ГБ ОЗУ.

По некоторым данным, новая модель будет иметь AMOLED-дисплей с диагональю 6.6 дюйма, разрешением 1080p+ и частотой кадров 120 Гц, основную камеру с тремя модулями, главный из которых будет обладать разрешением 50 мегапикселей и оптической стабилизацией изображения, а два других получат разрешение 5 и 2 мегапикселя, а также фронтальной камерой на 13 мегапикселей.

Точной информации о дате релиза и стоимости Samsung Galaxy M35 5G пока не имеется.