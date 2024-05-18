На Android 15 устройства раньше будут переходить в спящий режим

Каждая новая версия операционной системы Android приносит ряд новых интересных функций, которые рекламируются громче всего. Бывают также скрытые изменения, которые играют не менее важную роль в повышении качества работы устройства. На конференции Google I/O 2024 был рассказано о второй бета-версии системы Android 15 с функциональностью вроде Private Space, App Pairs, улучшенных сервисов обнаружения краж. Также стало известно, что продолжительность автономной работы устройств на новой версии Android может вырасти до 3 часов.

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Повышение автономности будет и на системе WearOS 5 для смарт-часов. Расход энергии во время бега марафона будет на 20% ниже по сравнению с прошлой версией системы. В обоих случаях помогать повышению автономности будет более ранний переход процессора приложений в спящий режим.

Система для часов будет выполнять всё больше фоновых задач во время зарядки. На Android разработчики стремятся к этому же, совершенствуя спящий режим со времён Android 6.0.

Переход в спящий режим будет происходить вполовину раньше прежнего. Это позволит устройствам дольше работать в режиме ожидания.