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dima0782
Google добавляет больше функций безопасности и конфиденциальности в Android 15
Предстоящий выпуск операционной системы Android, Android 15, будет иметь ряд улучшенных функций безопасности и конфиденциальности. Среди них - меры против кражи устройств, защита от мошенничества и фишинга, а также повышенная конфиденциальность конфиденциальных данных и/или приложений.

Android 15 получит больше функций безопасности и конфиденциальности, которые должны лучше защитить конечных пользователей. В течение этого года релиз получит, среди прочего, функцию блокировки обнаружения кражи.

Эта функция поможет сохранить личные и финансовые данные в безопасности, если у пользователя украдут устройство. С помощью искусственного интеллекта Google эта функция определяет, если устройство выхвачено из чьих-то рук и убегает на большой скорости. При обнаружении таких специфических движений устройство блокируется, чтобы важная информация не попала в чужие руки.

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Приложения для проверки безопасности в режиме реального времени

Еще одна новая функция безопасности для Android 15 - это внедрение Google Play Protect. Эта функция будет использовать искусственный интеллект устройства для обнаружения приложений, которые могут стать причиной мошенничества или фишинга. Функция обнаружения угроз в режиме реального времени анализирует, как приложения используют конфиденциальные разрешения и взаимодействуют с другими приложениями, чтобы обнаружить вредоносное поведение.

При обнаружении такого поведения инструмент отправляет приложение в Google для более глубокого анализа. Пользователей предупреждают о необходимости отказаться от использования приложения или удалить его, если на то есть причины. При этом, как четко заявляет технологический гигант, никакие личные данные не собираются.

Цифровое хранилище для важных приложений

Кроме того, в Android 15 улучшена функция обеспечения конфиденциальности: появилась возможность создавать приватные среды для определенных приложений на устройстве. Эти частные среды получают дополнительный уровень аутентификации, который должен сделать конфиденциальные приложения более безопасными и невидимыми для нежелательных глаз.

По словам Google, эти частные среды - своего рода цифровые хранилища на смартфоне, где пользователи могут разместить те приложения, к которым они не хотят, чтобы другие имели доступ. Например, приложения для здоровья или приложения для онлайн-банкинга. При этом используемая личная информация видна только конечному пользователю. Все данные и уведомления таким образом изолируются от остальной части смартфона.

Также можно поставить отдельный замок на эти личные пространства и полностью скрыть эти приложения.

Когда все новые функции появятся в Android 15, пока неизвестно. Возможно, до финального релиза в этом году.

#google #android #android 15 #конфиденциальность #безопаность
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