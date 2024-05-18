Спустя год Twitter окончательно меняет прописку

Социальная сеть Twitter поменяла своё название почти год назад, но большинство страниц сервиса в URL-адресах продолжают использовать слово Twitter. Это подходит к концу, поскольку Илон Маск рассказал о завершении переноса основных систем сервиса на адрес X.com. Будут удалены последние следы названия Twitter и привычного логотипа. Была отредактирована целевая страница и страница входа в аккаунт, где можно увидеть сообщение «Добро пожаловать на x.com! Мы сообщаем вам, что меняем наш URL-адрес, но ваша конфиденциальность и данные настройки защиты остаются прежними».

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На протяжении года компания постепенно отказывалась от старого названия. Адрес поменялся с @Twitter на @X, изменили логотип на здании штаб-квартиры. На сайте поменялись фавиконы, что поначалу вызвало проблемы с механизмами защиты в некоторых браузерах. Приложения Tweetdeck переименовали в XPro, Twitter Blue в X Premium. Страницы переносились на новый адрес без лишней спешки, чтобы избежать фишинга. Теперь переход завершён окончательно и старое название остаётся в прошлом.