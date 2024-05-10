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Gorovic
Бывший топ-менеджер Twitter рассказала, что первые приложения Twitter для Android создавала Google
Изначальные версии приложений Twitter и Foursquare были созданы именно компанией Google. Но никто это раньше не знал.

                                                        Изображение: Alex Dudar/unsplash.com

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По словам Бейкпур, в то время многие популярные Android-приложения выглядели одинаково, поскольку базировались на решениях, предложенных Google, и компания стремилась поделиться лучшими практиками и помочь сторонним разработчикам создавать качественные приложения для новой на тот момент платформы. 

Сара Бейкпур начала работать в Twitter в 2009 году, когда численность сотрудников составляла около 75 человек. Изначально она занималась инструментами для разработчиков, а затем перешла в команду мобильных приложений. К тому времени уже набирала популярность платформа Android и появлялось множество неофициальных клиентов Twitter.

Один из таких клиентов для iPhone под названием Tweetie даже был куплен Twitter и стал основой для первого официального iOS-приложения компании. А когда появилась версия от Google для Android, Бейкпур стала вторым инженером в компании, отвечавшим за эту платформу.

Помимо основного приложения Twitter, она также работала над сервисом Vine для видео в микроблогах. По ее словам, из-за конкуренции со стороны Instagram и запуска функции Instagram Video, показатели Vine перестали расти, что в конечном итоге привело к закрытию сервиса.

Интересно, что нынешний владелец Twitter Илон Маск неоднократно заявлял о возможном возрождении Vine. Однако, по мнению Бейкпур, в свое время руководство Twitter приняло верное решение о прекращении поддержки убыточного проекта. 

Еще одним интересным откровением от бывшего топ-менеджера стала история о запуске приложения для трансляций Periscope. Изначально, после покупки ресурса Twitter, команда некоторое время вела разработку, используя вымышленные имена, чтобы сохранить сделку в тайне.

Бейкпур также поделилась тем, как в Twitter пытались понять потребности аудитории и улучшить платформу. Была озвучена проблема, что активные пользователи, производящие большой объем контента, часто создают такой контент, который интересен в первую очередь им самим, а не массовой аудитории. Это осложняло задачу сделать Twitter более привлекательным для рядовых пользователей.

#google #twitter
Источник: techcrunch.com
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