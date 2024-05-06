И теперь не стесняется выражать симпатии бывшей Twitter.

К моменту продажи социальной сети Twitter Илону Маску (Elon Musk) в октябре 2022 года один из его основателей Джек Дорси (Jack Dorsey) уже успел покинуть совет директоров компании, но последствия данной сделки он переживал достаточно болезненно. Попытавшись в качестве альтернативы продвигать децентрализованную социальную платформу Bluesky, как отмечает Bloomberg, Джек Дорси в конце концов покинул свой пост в её совете директоров.

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Источник изображения: Getty Images

На страницах социальной сети X, которая стала правопреемником Twitter уже после перехода под контроль Илона Маска, Джек Дорси ограничился тремя учётными записями, на которые он подписан. Помимо собственно Маска, он следит за публикациями Эдварда Сноудена (Edward Snowden) и Стеллы Ассандж (Stella Assange) — двух диссидентов, которые выступают против проводимой США политики. Джулиан Ассандж (Julian Assange), муж Стеллы, является основателем ресурса WikiLeaks и сейчас находится в заключении.

Дорси в минувшие выходные обратился к Илону Маску с ободряющим советом: «Не надо зависеть от корпораций, чтобы получать личные права, защищай их, используя технологии свободы, одной из которых уже пользуешься». Под одной из «технологий свободы», очевидно, основатель Twitter имел в виду социальную сеть X, которой владеет Илон Маск. Отвечая на вопрос о своей причастности к совету директоров Bluesky, Джек Дорси на страницах X ответил отрицательно.