Samsung рассматривает разные варианты дизайна будущего флагмана S25 Ultra

Несколько месяцев минуло с даты начала продаж смартфонов серии Galaxy S24 и всё больше утечек информации начинает появляться об аппаратах, которые придут им на смену. Сообщалось, что здесь может не быть многослойного аккумулятора с повышенной плотностью хранения энергии. Зато ожидается больше использования алгоритмов искусственного интеллекта для экономии заряда батареи.

Инсайдер под ником @ISAQUES81 рассказал кое-что о камерах модели Galaxy S25 Ultra. В частности, речь идёт о тестировании очередного прототипа этого устройства. На этом прототипе всего три задние камеры вместо четырёх, как у смартфонов прежних лет. Это основная камера, сверхширокоугольная и телеобъектив-перископ. Южнокорейский производитель может отказаться от более слабого телеобъектива с трёхкратным зумом и использовать вместо него цифровой зум.

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Ранее компания отказалась от телеобъектива с разрешением 10 Мп и десятикратным зумом в пользу камеры 50 Мп с пятикратным зумом. Возможности искусственного интеллекта помогли получать фотографии высокого качества. Возможно, поможет он и с трёхкратным зумом.

Основная камера сохранит прежнее разрешение и размер сенсора. При этом сенсор будет собирать больше света и может получить большую апертуру.

Телеобъектив-перископ получит сенсор большего размера, что приведёт к увеличению детализации снимков. Главное же, что ожидается появление переменного масштабирования, что повлияет на качество снимков при зуме. Отсутствие необходимости обрезать изображение позволит сохранять высокую детализацию.

В отличие от смартфона Sony Xperia 1 V с непрерывным оптическим зумом в диапазоне 3.5x – 5.2x, Samsung предложит только два фиксированных фокусных расстояния, между 4-5-кратным зумом и 6-7-кратным зумом. Между этими расстояниями будет применяться цифровой зум.