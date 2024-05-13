Обновление One Ui 6.1 появилось на Samsung Galaxy A54 5G в Южной Корее с версией прошивки A546SKSU4CXDC.

После запуска последней версии интерфейса персонализации для смартфонов и планшетов One UI 6.1 на своих новых флагманах премиум-класса Galaxy S24 компания Samsung пообещала обновить и другие старые модели телефонов с помощью новой версии программного обеспечения Android, которая отличается тем, что включает новые функции искусственного интеллекта, получившие название Galaxy AI.

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Несколько дней назад стало известно, что обновление One UI 6.1 поступит в ближайшие дни на Galaxy A53, A54 и S21 FE, а теперь появилась информация, что Samsung Galaxy A54 5G уже начал получать последнюю версию One UI на родине производителя.

Как стало известно от специализированного СМИ SamMobile, известный инсайдер Тарун Ватс подтвердил через пост в известной социальной сети, что Samsung начала выпускать обновление One UI 6.1 для Galaxy A54 5G в Южной Корее с версией прошивки A546SKSU4CXDC и, как ожидается, распространит его на модели в других регионах мира, включая Россию, в ближайшие дни.

Как подтвердил сам Ватс, обновление поставляется с патчем безопасности May 2024, который устраняет более четырех десятков уязвимостей, связанных с конфиденциальностью и безопасностью, а также включает некоторые из новых функций One UI 6.1, такие как новый полностью настраиваемый экран блокировки с большим количеством часов и интеграцией с Samsung Themes, Good Lock и Galaxy Store, значительно улучшенные анимации и стили, улучшающие плавность интерфейса, и новые опции защиты батареи, такие как ограничение максимального заряда.

Что касается функций искусственного интеллекта, то Samsung Galaxy A54 5G получит только одну из них. Это Circle to Search, функция, созданная Google, которая позволяет искать информацию о предмете, появляющемся на экране смартфона, просто обведя его кружком.

Как только обновление One UI 6.1 станет доступно по всему миру, вы сможете установить его на свой Samsung Galaxy A54 5G, зайдя в панель настроек телефона, открыв раздел "Обновление ПО" и нажав на кнопку "Загрузить и установить".