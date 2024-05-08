О камерах этих смартфонов уже многое известно, но размер аккумулятора и возможности зарядки пока остаются загадкой

Компания Vivo начнет продажи Vivo X100s, X100s Pro и X100 Ultra в Китае 13 мая. Уже известно много о камерах этих смартфонов, но размер аккумулятора и возможности зарядки остаются загадкой. В своем последнем посте на Weibo китайский инсайдер Experience More раскрыл эти подробности и дополнительную информацию о трех моделях.

реклама

Согласно источникам, Vivo X100s будет сочетать чипсет Dimensity 9300+ с чипом обработки изображений V2 для улучшения фотосъемки. Будет оснащен аккумулятором емкостью 5100 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

В Vivo X100s Pro используется тот же чипсет Dimensity 9300+, но с расширенными возможностями обработки изображений благодаря чипу V3. Емкость аккумулятора составляет 5400 мАч, он поддерживает 100 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки. Также смартфон оснащен изогнутым OLED-дисплеем от Visionox. Его разрешение составляет 1,5K.

В отличие от них, Vivo X100 и X100 Pro, анонсированные в ноябре прошлого года, работают на чипе Dimensity 9300. X100 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку 120 Вт, а X100 Pro - батареей емкостью 5400 мАч с проводной зарядкой 100 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт.

Vivo X100 Ultra, тем временем, работает на чипсете Snapdragon 8 Gen 3 с новейшим чипом обработки изображений V3+. Он оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 30 Вт. X100 Ultra будет иметь дисплей Samsung E7 AMOLED с изогнутыми краями и 2K-разрешением. Все три модели, вероятно, будут иметь размер экрана 6,78 дюйма.