Новая Toyota Camry сходит с конвейера в Кентукки

Toyota Camry 9-го поколения сошла с конвейера предприятия в Кентукки, как это происходит в США с конца 80-х годов. Доступная только с гибридной трансмиссией машина станет важной частью стратегии перехода Toyota к электромобилям. Стратегия включает в себя гибриды, PHEV и электромобили. Как видим, версия исключительно с двигателем внутреннего сгорания предлагаться не будет.

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За всё время предприятие Toyota Kentucky выпустило свыше 11 млн Camry, показывая популярность японского седана среди американских водителей. В 2023 году Camry заняла восьмое место в списке наиболее продаваемых в США легковых автомобилей. Ещё популярнее здесь модель Toyota RAV4.

В завод в Кентукки недавно было вложено $1,3 млн для дальнейшего развития. Среди прочего здесь будет производиться внедорожник с трёхрядными сиденьями. Всего производитель вложил в предприятие $10 млрд.

Помимо трёхрядного внедорожника в качестве замены Highlander только на электричестве, Toyota готовит и другие электромобили, в том числе седаны и пикапы. Не исключено, что в ближайшие годы Camry получит электрическую версию. Цены на Camry 2025 года стартуют от $28400. Предлагаются четыре комплектации, каждая из которых может получить полный привод за $1525.