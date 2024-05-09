Не время хорохориться, пора признать отставание от китайских конкурентов.

Говорить об излишней самоуверенности Toyota Motor на китайском автомобильном рынке не приходится. В конце концов, она уже выпускает силами своего совместного предприятия с FAW электромобиль bZ3, который использует электродвигатели производства BYD и тяговую батарею этой же марки, но опирается на электронику собственной разработки Toyota. По информации китайских СМИ, в стремлении догнать китайских конкурентов Toyota также решится на использование гибридной платформы BYD DM-i для выпуска нескольких моделей подзаряжаемых гибридов на китайском рынке.

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Источник изображения: CnEVPost

Не исключено, что соответствующие заявления представители Toyota сделают в этом месяце. По словам китайских источников, платформа BYD DMI-I интересна Toyota своей относительной зрелостью и низкой себестоимостью, а это основные критерии, которые японский производитель хотел бы учитывать при выборе партнёра на китайском рынке. Даже если силовую установку DM-i, которая в новом поколении способна обеспечить расход топлива менее 3 литров на 100 км в городском режиме и пробег на одном баке с полностью заряженной тяговой батареей около 2000 км, BYD предоставит Toyota в рамках сотрудничества, японские специалисты будут заниматься её окончательной доводкой, чтобы результирующий гибрид ехал иначе по сравнению с китайским «исходником».