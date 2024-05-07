Логичная попытка «подсластить пилюлю».

Как сообщает Bloomberg, японская компания Nintendo опубликовала не самые приятные для инвесторов прогнозы по динамике операционной прибыли и выручки на текущий фискальный год, который в её календаре завершится в конце марта следующего года. Компания рассчитывает, что её операционная прибыль упадёт по итогам периода на 24% до $2,6 млрд, а выручка сократится на 19%.

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Источник изображения: Nintendo

Игровая консоль Switch первого поколения сейчас находится на восьмом году жизненного цикла, что не может обеспечивать ей приемлемого уровня популярности. Впрочем, за время своего присутствия на рынке Nintendo Switch успела разойтись тиражом более 141 млн экземпляров. В текущем фискальном году компания рассчитывает реализовать только 13,5 млн консолей Switch вместо первоначально запланированных 15,7 млн штук. Количество реализованных копий игр в прогнозе на текущий фискальный год тоже сокращено с 200 до 165 млн.

Руководство Nintendo пообещало анонсировать преемницу Switch до конца текущего фискального года, но это подразумевает, что анонс может состояться и весной следующего календарного года. На уровне слухов возможные характеристики так называемой Switch 2 уже активно обсуждаются, но официальных заявлений на эту тему сделано пока не было.