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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Массивный рамный внедорожник Chevrolet Trailblazer за 6,6 млн руб. получил обновлённый интерьер и дополнительные «лошадки» после рестайлинга
Для серьёзных людей, получается? Или ещё нет?

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Внедорожник Chevrolet Trailblazer получил новый салон после рестайлинга и стал чуть мощнее. Изменения охватили как внешний облик автомобиля, так и его внутреннее пространство, при этом обновление привело Trailblazer в соответствие с визуальным стилем обновлённого пикапа S10. Помимо этого, внедорожник получил усовершенствованный турбодизельный двигатель, а прежний шестиступенчатый автомат был заменён на более современный восьмиступенчатый.

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В линейке Chevrolet Trailblazer существует два различных автомобиля под одним и тем же названием, но для разных рынков. В то время как в Соединенных Штатах, Канаде и Корее продаётся компактный кроссовер, в Латинской Америке используется это имя для рамного внедорожника.

Производимый в Бразилии с 2012 года, рамный Trailblazer не спешит переходить в следующее поколение, а вместо этого вновь прошёл рестайлинг — в дополнение к тому, что случился в 2020 году. Освежённая версия была представлена в середине апреля, а теперь полностью раскрыта публике.

Передняя часть Trailblazer по примеру «апгрейженного» пикапа Chevrolet S10, представленного в начале месяца, получила новые элементы. По сравнению с версией до рестайла, в нём изменены фары, бампер, радиаторная решетка, капот, и передние крылья. Задняя часть осталась неизменной, за исключением слегка затемнённых фонарей. Сообщается, что теперь внедорожник доступен лишь в одной, самой богатой комплектации – High Country, заменившей предыдущую топовую Premier.

Салон пассажирского внедорожника также заимствовал элементы от пикапа: установлены новые передняя панель и руль, который теперь регулируется в двух направлениях. «Апгрейд» заключается в виртуальной приборной панели на 8 дюймов и 11-дюймовом сенсорном дисплее новой мультимедийной системы. Chevrolet также пообещали улучшенные материалы отделки интерьера и замену передних кресел, помимо усовершенствованной шумоизоляции.

Также Chevrolet Trailblazer оснащается рядом современных опций: датчиком дождя, беспроводной зарядкой для смартфонов, парковочными датчиками спереди и сзади, камерой заднего вида, кнопкой запуска двигателя и системами безопасности, включая автоторможение, контроль за дорожной разметкой и автоматическое управление фарами.

Под капотом внедорожника находится обновлённый турбодизель 2.8 Duramax, аналогичный двигатель установлен и в пикапе Chevrolet S10. Мощность двигателя возросла до 207 л.с. и крутящего момента 510 Нм, что на семь лошадиных сил и десять ньютон-метров больше, чем раньше. Теперь вместо шестиступенчатой коробки передач внедорожник оснащен восьмиступенчатой. Изменения коснулись рулевого управления и подвески, благодаря которым Chevrolet Trailblazer отныне способен разгоняться до 100 км/ч за 9,5 секунд, что на целую секунду быстрее предыдущей версии.

В Бразилии цена на Chevrolet Trailblazer High Country составляет 368 550 реалов или приблизительно 6 647 000 рублей по актуальному курсу. Продажи «прокачанного» пикапа начнутся в середине мая.

#автомобили #chevrolet
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