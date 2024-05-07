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Moleculo
В Nintendo подтвердили анонс новой игровой приставки Switch в этом финансовом году
Точные даты пока не называются.

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Президент Nintendo подтвердил анонс новой игровой приставки Switch в этом финансовом году. Это происходит спустя годы слухов о разработке обновлённых версий Switch и Switch OLED, выпущенных много лет назад, пишет VideoCardz со ссылкой на страницу компании в Twitter (заблокирован в РФ). Дата выпуска новинок не была названа и на презентации в июне информации об оборудовании новых консолей не будет.

Источник изображения: Lucas Santos, Unsplash

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Инсайдеры приписывают новому устройству более крупный экран с более высоким разрешением, чем у текущих версий. Также новая версия получит и новый чип. В Switch 2 может использоваться чип NVIDIA Tegra T239, оснащённый в 6 раз большим количеством ядер CUDA, чем текущая SoC NVIDIA X1. Этому SoC по силам высококлассные игры, кроме того, ему приписывают поддержку DLSS, что повысит производительность.

По слухам, Switch 2 выпустят не раньше марта 2025 года. В более ранних сообщениях утверждалось, что выход Nintendo Switch 2 перенесён на первый квартал 2025 года. Nintendo якобы наращивает запасы консолей для запуска и даёт сторонним разработчикам игр время на подготовку.

#nintendo #игровые консоли
Источник: videocardz.com
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