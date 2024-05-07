Состоялся долгожданный анонс следующего поколения планшетов Apple

Во вторник компания Apple анонсировала новую модель планшета iPad Pro на собственном процессоре M4. Здесь применяются панели Ultra Retina XDR OLED с нанотекстурой.

Эти планшеты намного тоньше прежнего и получили чуть более крупные экраны размером 11 и 13 дюймов. В первом случае толщина равна 5,3 мм, во втором 5,1 мм. Новые iPad Pro являются самыми тонкими планшетами Apple в истории. За счёт графитовых листов в корпусе и медного логотипа улучшен теплоотвод.

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В дисплее применяются две панели для повышения яркости до 1000 нит в SDR и HDR и до 1600 нит пиковой яркости HDR. Цвета стали глубже, в том числе чёрный, выросла детализация теней, стали ярче блики и лучше обрабатывается контент в движении.

Чип М4 производится на техпроцессе 3 нм второго поколения, получив новый движок дисплея и аппаратное ускорение затенения сетки и трассировки лучей. Центральный процессор стал быстрее на 50% по сравнению с M2 с iPad Pro предыдущего поколения. Рендеринг ускорился в четыре раза.

Передняя камера 12 Мп теперь находится ближе к боковой стороне планшета. Задняя камера получила поддержку видеосъёмки ProRes и Smart HDR 4 и адаптивную вспышку TrueTone для сканирования документов.

Впервые предлагается дисплей с нанотекстурой. Корпус планшета сделан из полностью переработанного алюминия и доступен в серебряном и чёрном цветовых вариантах.

Модель с диагональю 11 дюймов стоит от $999, а 13-дюймовый планшет оценили в $1299. Продажи стартуют 15 мая.