Этот год для устройств данного типа будет более благоприятным, чем предыдущий.

Аналитики Canalys выяснили, что по итогам первого квартала текущего года во всём мире было отгружено 33,7 млн планшетов, и это на 1% больше результата аналогичного периода прошлого года. Если учесть, что четыре предыдущих квартала рынок планшетов демонстрировал отрицательную динамику в годовом сравнении, то первые три месяца этого года можно считать для данного рынка хорошим началом.

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Источник изображения: Canalys

Представители Canalys считают, что в этом году рынок планшетов оживёт за счёт появления новых моделей с интересными функциональными возможностями и отложенного спроса со стороны коммерческих клиентов. Если Apple предложит в обновлённом семействе iPad Pro дисплеи типа OLED и самый современный процессор M4, то прочие производители могут привлечь покупателей планшетами с гибким дисплеем или функцией просмотра стереоскопических изображений без специальных очков. Что характерно, в первом квартале 23,6% рынка занимали поставщики планшетов, не входящие в первую пятёрку (Apple, Samsung, Huawei, Lenovo и Amazon), а объёмы поставок их продукции выросли на 19,1% год к году.

Если Apple сократила поставки планшетов на 13,9%, хотя это и не помешало ей сохранить за собой приличные 35,6% вместо прошлогодних 41,8%, то Huawei прибавила в поставках сразу 70,2%, пусть и за счёт китайского рынка. Lenovo также нарастила объёмы поставок планшетов на 12,9%, а вот Amazon просела на 18,2% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Наконец, на втором месте Samsung с приростом на 1,2% демонстрирует стабильность с долей рынка в 20,2%.