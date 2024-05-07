Minisforum AtomMan X7 Ti получил сенсорный экран и поддержку OCuLink

Известный производитель портативных компьютеров, компания Minisforum, представляет новый суббренд под названием AtomMan. В его рамках планируется выпускать качественные мини-ПК на процессорах Intel и AMD.

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Первым продуктом в этой серии 20 мая должен стать компьютер AtomMan X7 Ti верхней ценовой категории на процессорах Intel Core Ultra. Речь идёт о модели Ultra 9 185H на архитектуре Meteor Lake. Ещё здесь будет динамический экран, который показывает системную информацию. Размер этого сенсорного экрана составляет 4 дюйма. С него можно будет управлять настройками электропитания, смотреть на время и ставить персонализированные графические темы.

Будут предлагаться две версии компьютеров: X Series для ИИ и G Series для игр. Рассматриваемая модель относится к первой серии. В чём отличие компьютеров для игр, в пресс-релизе сказано не было.

Процессор обладает TDP 65 Вт, 16 ядрами и 22 потоками с максимальной частотой 5,1 ГГц. Это значение является наибольшим для серии Meteor Lake. За графику отвечают восемь ядер Xe. Используется память DDR5-5600, есть три разъёма M.2. Два из них относятся к PCIу Gen4 с размером карт 2280 и 2230, а ещё один 2230 для Wi-Fi с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Изображение можно выводить через HDMI 2.1, DisplayPort 2.0 и два USB4 типа C. Ещё имеется поддержка OCuLink и встроенная видеокамера. Продажи начнутся 20 мая, цены пока не называются.