Qualcomm готовится представить процессоры Snapdragon X для компьютеров

Известный больше своими мобильными процессорами производитель Qualcomm огласил итоги очередного квартала финансового 2024 года, который завершился 24 марта. Доход компании за квартал составил $9,389 млрд против $9,275 в этом же квартале годом ранее. Чистая прибыль оказалась равной $2,326 млрд, превзойдя прошлогодний результат в $1,704 млрд.

Финансовые аналитики ожидали более слабых результатов. В нынешнем квартале компания ждёт дохода между $8,8 и $9,6 млрд, что тоже превзойдёт прогнозы аналитиков. После оглашения результатов акции компании подорожали на 4%.

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В рамках финансовой презентации Qualcomm говорила об успешном распространении Snapdragon 8 Gen 3 среди множества флагманских смартфонов. Также она упомянула скорый запуск платформ Snapdragon X.

Новая линейка чипов Snapdragon X для компьютеров на Windows 11 впервые была представлена в минувшем сентябре, а сведения о Snapdragon X Elite появились в октябре. Это 12-ядерный чип на техпроцессе 4 нм с частотой до 3,8 ГГц. Производитель обещает опередить по скорости процессоры Intel и AMD. В апреле уже был анонсирован не такой мощный 10-ядерный Snapdragon X Plus с частотой до 3,4 ГГц.

До анонса нового процессора остаётся меньше трёх недель. На 20 мая в Сиэтле запланировано проведение пресс-конференции. Там же могут быть представлены устройства Microsoft Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 с процессорами Snapdragon X Elite.

Компания Asus в этот же день проведёт виртуальное мероприятие, где тоже может быть представлен ноутбук на Snapdragon X.