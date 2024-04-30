Новинка будет иметь 6 производительных и 2 эффективных ядра

До сих пор было очень мало информации о чипсете Snapdragon 8 Gen 4. За исключением случайного раскрытия Qualcomm его кодового названия (Sun), все остальное было спекуляциями или слухами. Теперь пользователь Bilibili под ником @negativeonehero провел тестирование раннего инженерного образца Snapdragon 8 Gen 4.

реклама

Сначала эталонное устройство тестируется в чем-то, напоминающим AnTuTu, где оно набирает всего 1 769 083 балла. Это происходит из-за сильного теплового регулирования процессора, что является не таким редким явлением для опытного оборудования. Более пристальный взгляд на ядра процессора проливает свет на его компоновку и тактовую частоту.

Ходили слухи, что Snapdragon 8 Gen 4 будет выпущен с 6 ядрами производительности и 2 ядрами эффективности. При внимательном рассмотрении видно, что шесть высокопроизводительных ядер (Phoenix L) будут иметь максимальную тактовую частоту 2,4 ГГц, а эффективные ядра (Phoenix M) будут ограничены до 1,939 ГГц.

Это соответствует более ранним сообщениям о Snapdragon 8 Gen 4. Однако были утверждения, что заветная частота 4,2 ГГц будет достигнута ценой высокого напряжения (1,3 В) и энергопотребления. Вполне вероятно, что Qualcomm позже скорректирует частоты, чтобы удержать температуру в разумных пределах.

Грядущий чипсет Dimensity 9300+ ограничивает частоту ядра Cortex-X4 значением 3,4 ГГц. Таким образом, MediaTek Dimensity 9400 и Exynos 2500 на базе Cortex-X5 вряд ли смогут приблизиться к отметке 4,2 ГГц. Вместо этого они будут полагаться на солидный прирост IPC, чтобы компенсировать относительно невысокие тактовые частоты.