По информации от журналиста Марка Гурмана из Bloomberg, новая линейка iPad Pro будет позиционироваться как первое устройство Apple с поддержкой искусственного интеллекта

Новые модели будут оснащены расширенными возможностями искусственного интеллекта, что будет делать их первым устройством Apple, ориентированным на ИИ. Технические характеристики M4 пока не известны, но предполагается, что он будет иметь более мощное нейронное ядро для поддержки ИИ.

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Информация о M4 поступила от Марка Гурмана из Bloomberg, который также предполагает, что новая линейка iPad Pro будет превью к другим продуктам, связанным с искусственным интеллектом, которые Apple может представить позже в этом году. Ожидается, что новые модели iPad Pro будут рекламироваться как первые устройства Apple с поддержкой ИИ.





Предыдущие модели iPad Pro имели конфигурацию с 16 ГБ объединенной памяти, поэтому вероятно, что компания сохранит эту опцию для новых моделей, так как задачи, связанные с ИИ, требуют большого объема оперативной памяти. Также ожидается обновленный клавиатурный аксессуар с увеличенным трекпадом и алюминиевым корпусом, а дизайн моделей iPad Pro останется в основном прежним.